Перед началом матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» болельщики «Зенита» вывесили большой баннер на стадионе «Газпром Арена». На нем изображен лев, который взобрался на гору из убитых гладиаторов.

Ранее стало известно, что на встрече сине-бело-голубых с красно-белыми согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 баллами. «Спартак» — 35 очков и вторая строчка.

16 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». Перформанс фанатов «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак»