Лукин: «Стремлюсь быть похожим на Мальдини и Ван Дейка»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, кого считает своими кумирами среди европейских футболистов.

«Пожалуй, назову Паоло Мальдини и Вирджила Ван Дейка. Они — очень хорошие защитники. Смотрю нарезки и матчи с их игрой и стремлюсь быть похожими на них», — цитирует Лукина Legalbet.

56-летний Мальдини — семикратный чемпион Италии и пятикратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Милана», за который он провел всю карьеру. Защитник завершил карьеру в 2009 году.

33-летний Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» и сборную Нидерландов. Он является чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов-2018/19.