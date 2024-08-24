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Лукин: «Стремлюсь быть похожим на Мальдини и Ван Дейка»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, кого считает своими кумирами среди европейских футболистов.

«Пожалуй, назову Паоло Мальдини и Вирджила Ван Дейка. Они — очень хорошие защитники. Смотрю нарезки и матчи с их игрой и стремлюсь быть похожими на них», — цитирует Лукина Legalbet.

56-летний Мальдини — семикратный чемпион Италии и пятикратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Милана», за который он провел всю карьеру. Защитник завершил карьеру в 2009 году.

33-летний Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» и сборную Нидерландов. Он является чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов-2018/19.

Источник: Legalbet
Вирджил ван Дейк
Паоло Мальдини
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
5
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
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 - : -
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