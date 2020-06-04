Экс-нападающий «Зенита» Фатих Текке в эфире «Зенит-ТВ» вспомнил, что происходило по ходу финала Кубка УЕФА-2007/08 с «Рейнджерс» (2:0).

— «Зенит» вышел в финал, а Павел Погребняк получил желтую карточку, из-за которой точно пропускал финал. Вы нервничали, понимая, что выйдете на поле в Манчестере? — вопрос Текке.

— Я практически не переживал, мы периодически подменяли друг друга с Павлом в чемпионате России, иногда даже выходили вместе на поле. Я тогда сыграл хорошо, наверное, именно благодаря тому, что не сильно волновался.

— Была уверенность, что сможете одержать победу в финале?

— Вообще мало кто верил, что мы способны дойти так далеко в еврокубке. Но чем дальше «Зенит» проходил, тем больше мы концентрировались на Кубке УЕФА. Я часто вспоминаю тот сезон — мы очень хорошо выглядели. Тот год — это лучшее, что может случиться в карьере футболиста. Для города и для клуба это была очень важная победа. Что касается финала, то у нас с «Рейнджерс» было сходство — мало кто ожидал увидеть в финале эти две команды. Только после «Байера» мы окончательно поняли, на что способны. В целом, мне кажется, мы были сильнее соперника. Шотландцам не хватало опыта, а у нас были очень сильные игроки.

— Во втором голе вы приняли непосредственное участие. Помните тот момент?

— Я принял мяч от Аршавина и мог пробить по воротам, но хотелось довести все до верного, поэтому я решил отдать передачу Зырянову. Последние минуты финала, скользкий счет, поэтому просто так терять опасный момент не хотелось. То, что мы сделали в 2008-м году — это одно из важнейших достижений. Сейчас «Зенит» — сильнейший клуб в России, и я думаю, что в этом есть и наша заслуга.

Сегодня на сайте 2008.fc-zenit.ru можно посмотреть запись финального матча Кубка УЕФА-2007/08 между «Зенитом» и «Рейнджерс». Начало трансляции в 20:00.