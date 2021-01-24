«Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» в Дубае

«Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» (2:0) в третьей встрече зимних тренировочных сборов в Дубае.

В составе победителей голами отметились Далер Кузяев и Сердар Азмун.

Матч, как и предыдущий в воскресенье с «Пахтакором» (3:0), прошел в два тайма по 40 минут.

27 января «Зенит» сыграет против екатеринбургского «Урала».

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Шахтер» С (Белоруссия) — 2:0 (2:0)

Голы: Кузяев, 7 (1:0). Азмун, 33 (2:0).

«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 51), Ловрен, Хотулев, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Вендел, Азмун, Малком, Погорелов (Крапухин, 67).

24 января. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».