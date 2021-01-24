«Зенит» обыграл «Пахтакор» благодаря дублю Мостового

«Зенит» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче — 3:0.

Команды провели встречу в рамках зимнего сбора в Дубае (ОАЭ). В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отличился полузащитник Андрей Мостовой. Еще один мяч забил нападающий Станислав Крапухин.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Пахтакор» — 3:0 (2:0)

Голы: Мостовой, 2 (1:0). Крапухин, 17 (2:0). Мостовой, 57 — с пенальти (3:0).

«Зенит»: Васютин (Бязров, 66), Чистяков, Дуглас Сантос (Погорелов, 61), Круговой, Прохин, Сазонов, Оздоев, Мостовой, Барриос, Крапухин, Шамкин.

Предупреждение: Сазонов, 73.

24 января. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».