«Зенит» на своем поле проиграл «Рубину»

«Зенит» дома уступил «Рубину» в матче 21-го тура РПЛ — 0:2.

Счет на 50-й минуте открыл Мирлинд Даку. На 67-й минуте преимущество казанцев удвоил Александр Мартынович.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.