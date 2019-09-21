На 42-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» во второй раз в этой игре бригада Сергея Карасева правильно не засчитала гол хозяев поля.

В том моменте второй ассистент Денис Березнов определил положение «вне игры» у Дзюбы, который сделал голевую передачу Дриусси?. Видеоповтор убеждает в правильности вердикта судей: Дзюба действительно забежал за линию офсайда. (Александр Бобров)