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«Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дриусси?

20:10
«Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дриусси? «Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дриусси? «Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дриусси?
«Зенит» — «Рубин»: почему отменен гол Дриусси?

На 42-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» во второй раз в этой игре бригада Сергея Карасева правильно не засчитала гол хозяев поля.

В том моменте второй ассистент Денис Березнов определил положение «вне игры» у Дзюбы, который сделал голевую передачу Дриусси?. Видеоповтор убеждает в правильности вердикта судей: Дзюба действительно забежал за линию офсайда. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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