«Зенит» — «Ростов»: Глушенков и Педро сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Ростовом» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Горшков, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Артур.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Чернов, Мелехин, Семенчук, Байрамян, Кучаев, Шанталий, Зубенко, Жбанов, Саравия, Голенков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».