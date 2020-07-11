«Зенит» пять лет не побеждает в Грозном

В матче 28-го тура чемпионата России гарантировавший себе чемпионство «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1. Питерцы впервые с начала марта не смогли добиться победы и продлили безвыигрышную серию в столице Чечни до пяти встреч.

В последний (и первый) раз сине-бело-голубые добивались успеха на «Ахмат Арене» в апреле 2016 года, когда на гол Андрея Семенова ответили Олег Шатов и Саломон Рондон. «Ахмат» — один из самых неудобных соперников «Зенита» в премьер-лиге. Только в одном из 13 сезонов грозненцы не набирали очков в противостоянии с титулованным соперником. Случилось это в 2008 году, когда питерцы победили 3:1 и 4:1. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Зенита» в Грозном:

Дата Стадион Счет Голы 19.07.2009 им. Султана Билимханова 2:3 Хусти, Погребняк — Георгиев, Лахиялов, Илиев 20.09.2010 им. Султана Билимханова 0:0 - 13.03.2011 им. Султана Билимханова 1:0 Лазович 01.12.2013 Ахмат Арена 1:1 Витсель — Лебеденко 08.04.2015 Ахмат Арена 2:1 Шатов, Рондон — Семенов 28.11.2015 Ахмат Арена 1:4 Халк — Митришев-2, Рыбус-2 06.11.2016 Ахмат Арена 1:2 Мак — Балай-2 11.12.2017 Ахмат Арена 0:0 - 04.05.2019 Ахмат Арена 1:1 Дриусси — Исмаэл 11.07.2020 Ахмат Арена 1:1 Дриусси — Иванов

+2=5-3, мячи 10-13.