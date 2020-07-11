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«Зенит» пять лет не побеждает в Грозном

11 июля 2020, 21:12
11 июля. Грозный. «Ахмат» — «Зенит» — 1:1. Фото ФК «Ахмат»
11 июля. Грозный. «Ахмат» — «Зенит» — 1:1. Фото ФК «Ахмат»
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В матче 28-го тура чемпионата России гарантировавший себе чемпионство «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1. Питерцы впервые с начала марта не смогли добиться победы и продлили безвыигрышную серию в столице Чечни до пяти встреч.

В последний (и первый) раз сине-бело-голубые добивались успеха на «Ахмат Арене» в апреле 2016 года, когда на гол Андрея Семенова ответили Олег Шатов и Саломон Рондон. «Ахмат» — один из самых неудобных соперников «Зенита» в премьер-лиге. Только в одном из 13 сезонов грозненцы не набирали очков в противостоянии с титулованным соперником. Случилось это в 2008 году, когда питерцы победили 3:1 и 4:1. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Зенита» в Грозном:

Дата

Стадион

Счет

Голы

19.07.2009

им. Султана Билимханова

2:3

Хусти, Погребняк — Георгиев, Лахиялов, Илиев

20.09.2010

им. Султана Билимханова

0:0

-

13.03.2011

им. Султана Билимханова

1:0

Лазович

01.12.2013

Ахмат Арена

1:1

Витсель — Лебеденко

08.04.2015

Ахмат Арена

2:1

Шатов, Рондон — Семенов

28.11.2015

Ахмат Арена

1:4

Халк — Митришев-2, Рыбус-2

06.11.2016

Ахмат Арена

1:2

Мак — Балай-2

11.12.2017

Ахмат Арена

0:0

-

04.05.2019

Ахмат Арена

1:1

Дриусси — Исмаэл

11.07.2020

Ахмат Арена

1:1

Дриусси — Иванов

+2=5-3, мячи 10-13.

Ахмат — Зенит

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