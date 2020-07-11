«Зенит» пять лет не побеждает в Грозном
В матче 28-го тура чемпионата России гарантировавший себе чемпионство «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1. Питерцы впервые с начала марта не смогли добиться победы и продлили безвыигрышную серию в столице Чечни до пяти встреч.
В последний (и первый) раз сине-бело-голубые добивались успеха на «Ахмат Арене» в апреле 2016 года, когда на гол Андрея Семенова ответили Олег Шатов и Саломон Рондон. «Ахмат» — один из самых неудобных соперников «Зенита» в премьер-лиге. Только в одном из 13 сезонов грозненцы не набирали очков в противостоянии с титулованным соперником. Случилось это в 2008 году, когда питерцы победили 3:1 и 4:1. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Зенита» в Грозном:
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
19.07.2009
|
им. Султана Билимханова
|
2:3
|
Хусти, Погребняк — Георгиев, Лахиялов, Илиев
|
20.09.2010
|
им. Султана Билимханова
|
0:0
|
-
|
13.03.2011
|
им. Султана Билимханова
|
1:0
|
Лазович
|
01.12.2013
|
Ахмат Арена
|
1:1
|
Витсель — Лебеденко
|
08.04.2015
|
Ахмат Арена
|
2:1
|
Шатов, Рондон — Семенов
|
28.11.2015
|
Ахмат Арена
|
1:4
|
Халк — Митришев-2, Рыбус-2
|
06.11.2016
|
Ахмат Арена
|
1:2
|
Мак — Балай-2
|
11.12.2017
|
Ахмат Арена
|
0:0
|
-
|
04.05.2019
|
Ахмат Арена
|
1:1
|
Дриусси — Исмаэл
|
11.07.2020
|
Ахмат Арена
|
1:1
|
Дриусси — Иванов
+2=5-3, мячи 10-13.