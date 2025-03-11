Дзюба признался, что ел кошачий корм

Форвард «Акрона» Артем Дзюба в рамках рубрики «Было/не было» от FONBET Кубка России поделился неожиданными фактами из своей жизни.

В опубликованном во вторник видео игрок признался в ряде поступков: он пробовал корм для животных, подглядывал за соседями через окна, участвовал в драках, передаривал неудачные подарки и плакал во время просмотра фильмов. Среди других откровений — употребление просроченной еды, игра в бутылочку и чтение чужих сообщений.

При этом Дзюба уточнил, что никогда не флиртовал ради выгоды и не пробовал блюда из лягушек, за исключением шоколадных десертов.

В воскресном матче против «Крыльев Советов» форвард забил свой 234-й гол в карьере, превзойдя предыдущий рекорд Александра Кержакова (233 мяча). Это позволило ему стать лучшим бомбардиром российского футбола.