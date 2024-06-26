«Зенит» представил Глушенкова в клубном магазине

Петербургский «Зенит» официально представил новичка команды Максима Глушенкова в фирменном магазине на Невском проспекте.

По традиции игрок сам нанес фамилию и номер на футболку «Зенита». Глушенков выбрал число 67, но признался, что это решение не окончательное.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.