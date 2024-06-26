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Глушенков назвал футболистов «Локомотива», которых хотел бы видеть в «Зените»

Глушенков хотел бы видеть в «Зените» Тикнизяна, Миранчука и Пиняева
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, кого бы еще хотел видеть в составе сине-бело-голубых.

— Кого из бывших партнеров по «Локомотиву» хотели бы видеть в «Зените»?

— Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

— Уже думали о том, какие эмоции у вас будут во время матчей против бывшего клуба?

— Когда я выхожу на поле, я ни о чем не думаю. Только о футболе и об игре. Я с ребятами вижусь, общаюсь и дружу. У нас хорошие отношения, — сказал футболист журналистам.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Антон Миранчук
Наир Тикнизян
Сергей Пиняев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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