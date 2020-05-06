«Зенит» предоставил клубную экипировку прошлых сезонов медикам

«Зенит» направил городской больнице №38 имени Н.А. Семашко комплекты клубной формы прошлых сезонов, сообщается на официальном сайте клуба.

В отделение, где проводят лечение больных коронавирусом, были переданы 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок в качестве сменной одежды медицинского персонала для работы в чистой зоне.

— К нам обратились из больницы имени Семашко — из-за экстренной перепрофилизации отделения под лечение коронавирусной инфекции медперсоналу срочно потребовалась сменная одежда для работы в чистой зоне, — приводит слова гендиректора клуба Александра Медведева официальный сайт «Зенита». — В рамках благотворительной помощи мы передали больнице экипировку прошлых сезонов команд структуры «Зенита», чтобы закрыть потребность и создать комфортные условия для тех, кто сегодня проявляет невероятное мужество в борьбе с пандемией. Нам очень важно быть полезными там, где это действительно нужно.