«Зенит» поздравил Витселя с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» поздравила бывшего полузащитника команды Акселя Витселя с днем рождения. Сегодня, 12 января, бельгийцу исполнилось 32 года. На данный момент он является игроком дортмундской «Боруссии».

«С днем рождения, Аксель Витсель!» — говорится в сообщении.

Полузащитник выступал в петербургском клубе с 2012-го по 2016 год. За это время он выиграл четыре трофея, провел 122 игры и забил 16 голов в составе «Зенита».