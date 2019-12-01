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«Зенит» поздравил ветеранов перед игрой со «Спартаком»

19:04
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На стадионе «Газпром Арена» перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» прошло чествование ветеранов петербургского клуба, которые в 1984 году выиграли чемпионат СССР.

Бывших игроков пригласили на газон арены, поздравили, а позже они совершили круг почета.

Титул, завоеванный в 1984 году, стал первым трофеем чемпиона страны в истории «Зенита». (Дмитрий Зимин)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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