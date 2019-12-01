«Зенит» поздравил ветеранов перед игрой со «Спартаком»

На стадионе «Газпром Арена» перед матчем 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» прошло чествование ветеранов петербургского клуба, которые в 1984 году выиграли чемпионат СССР.

Бывших игроков пригласили на газон арены, поздравили, а позже они совершили круг почета.

Титул, завоеванный в 1984 году, стал первым трофеем чемпиона страны в истории «Зенита». (Дмитрий Зимин)

Зенитовские ветераны — они такие pic.twitter.com/84eCUf1V9M — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) December 1, 2019

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