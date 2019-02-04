"Зенит" поздравил Ригони с днем рождения

"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника Эмилиано Ригони с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 26 лет.
Эмилиано Ригони – 26! С днем рождения! 🎂 pic.twitter.com/OXIwfsSw2w– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 февраля 2019 г.
- Уважаемый Эмилиано! Мы желаем Вам раскрыть свой несомненный талант и радовать болельщиков "Зенита" результативными действиями! - сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Кроме того, Ригони получил поздравления от официального Твиттера УЕФА, который опубликовал видео с нарезкой голов аргентинца в ворота "Русенборга".
Поздравляем полузащитника @zenit_spb Эмилиано Ригони с 2⃣6⃣ годами и 3⃣ голами в ворота "Русенборга" (его же собственными) 😳#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/VXgKWoXKke– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 4 февраля 2019 г.
Первую половину текущего сезона Ригони провел в "Аталанте" на правах аренды. В январе 2019 года аргентинец вернулся в "Зенит". Он провел 17 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-04--zenit-pozdravlyaet-emiliano-rigoni-s-dnem-rozhdeniya.htm