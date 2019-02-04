"Зенит" поздравил Ригони с днем рождения

"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника Эмилиано Ригони с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 26 лет.

- Уважаемый Эмилиано! Мы желаем Вам раскрыть свой несомненный талант и радовать болельщиков "Зенита" результативными действиями! - сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Кроме того, Ригони получил поздравления от официального Твиттера УЕФА, который опубликовал видео с нарезкой голов аргентинца в ворота "Русенборга".

Первую половину текущего сезона Ригони провел в "Аталанте" на правах аренды. В январе 2019 года аргентинец вернулся в "Зенит". Он провел 17 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Все о чемпионате России - здесь