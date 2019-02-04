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"Зенит" поздравил Ригони с днем рождения

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"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника Эмилиано Ригони с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 26 лет.

- Уважаемый Эмилиано! Мы желаем Вам раскрыть свой несомненный талант и радовать болельщиков "Зенита" результативными действиями! - сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Кроме того, Ригони получил поздравления от официального Твиттера УЕФА, который опубликовал видео с нарезкой голов аргентинца в ворота "Русенборга".

Первую половину текущего сезона Ригони провел в "Аталанте" на правах аренды. В январе 2019 года аргентинец вернулся в "Зенит". Он провел 17 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-04--zenit-pozdravlyaet-emiliano-rigoni-s-dnem-rozhdeniya.htm

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