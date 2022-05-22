«Эпоха Дзюбы». «Зенит» показал лучшие моменты форварда в команде

«Зенит» опубликовал ролик, в котором показал самые яркие моменты форварда Артема Дзюбы в команде.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года.

В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.