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«Эпоха Дзюбы». «Зенит» показал лучшие моменты форварда в команде

«Зенит» показал лучшие моменты Дзюбы в команде
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«Зенит» опубликовал ролик, в котором показал самые яркие моменты форварда Артема Дзюбы в команде.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года.

В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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Краснодар

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