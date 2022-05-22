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Ловчев: «Конечно, Владимир Федотов очень удивил»

Ловчев заявил, что его удивил Владимир Федотов
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отметил, что главным удивлением сезона для него стал «Сочи». По его словам, это касается главного тренар команды Владимира Федотова.

«Наверное, все-таки «Сочи». Хотя мы и понимаем, что эта команда с отклонением в «Зенит-2». Там многих ребят когда-то приглашали в «Зенит», а «Зенит» просто так никого не приглашает. Тот же Нобоа очень удивил. Конечно, Владимир Федотов очень удивил», — цитирует Ловчева kp.ru.

«Сочи» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ разгромил «Динамо» со счетом 5:1 и впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/lovchev-i-chervichenko-podveli-itogi-minuvshego-sezona-rpl/
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Евгений Ловчев
ФК Сочи
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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