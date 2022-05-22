Ловчев: «Конечно, Владимир Федотов очень удивил»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отметил, что главным удивлением сезона для него стал «Сочи». По его словам, это касается главного тренар команды Владимира Федотова.

«Наверное, все-таки «Сочи». Хотя мы и понимаем, что эта команда с отклонением в «Зенит-2». Там многих ребят когда-то приглашали в «Зенит», а «Зенит» просто так никого не приглашает. Тот же Нобоа очень удивил. Конечно, Владимир Федотов очень удивил», — цитирует Ловчева kp.ru.

«Сочи» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ разгромил «Динамо» со счетом 5:1 и впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России.