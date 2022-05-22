Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:14

Хохлов: «Я выделю двоих: Семак и Федотов»

Хохлов заявил, что Семак и Федотов стоят особняком в нашем тренерском цехе
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о лучших тренерах РПЛ по итогам прошедшего сезона.

«Я выделю двоих: Семак и Федотов. Семак уже на протяжении четырёх лет подтверждает свою квалификацию, — цитирует Хохлова «Чемпионат». — Федотов с не самым сильным и возрастным составом на протяжении нескольких сезонов добивается хороших результатов. В этом сезоне вообще получилось выстрелить. Его работа мне нравится. Команда играющая, почерк у команды узнаваемый. За «Сочи» интересно наблюдать. Семак и Федотов — два человека, которые стоят особняком в нашем тренерском цехе».

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4702909-dmitrij-hohlov-rasskazal-kogo-schitaet-luchshim-trenerom-sezona-v-rpl.html
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Дмитрий Хохлов
Сергей Семак
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
Вылет «Рубина», серебро «Сочи» и тренер «Крыльев» Осинькин. Ловчев и Червиченко - о том, чем их удивил завершившийся сезон РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зениту» нужно обновлять состав. Агаларов доказал, что умет забивать». Мнение Орлова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости