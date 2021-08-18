Матч «Спартак» — «Сочи» смогут посетить не более 3 тысяч болельщиков
16:19
Матч пятого тура Тинькофф чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» состоится в присутствии не более 3 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба красно-белых.
Встреча «Спартака» и «Сочи» пройдет 26 августа на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — 18.30 (мск).
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что вместимость домашних матчей клуба может быть увеличена до 5-10 тыс. человек.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-08-18-bilety_na_match_spartak__sochi/
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