Матч пятого тура Тинькофф чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» состоится в присутствии не более 3 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча «Спартака» и «Сочи» пройдет 26 августа на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — 18.30 (мск).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что вместимость домашних матчей клуба может быть увеличена до 5-10 тыс. человек.