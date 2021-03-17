Глава ВОБ Шпрыгин отреагировал на введение добровольной идентификации болельщиков

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал введение программы добровольной идентификации болельщиков на матчах Тинькофф РПЛ.

«Всероссийское объединение болельщиков уже много лет говорит о том, что такие системы должны быть комфортными, удобными и нужными, — сказал Шпрыгин «СЭ». — Принудительные вещи, в обязательном порядке не нравятся болельщикам. Это вызывает возмущение. Добровольная вещь покажет, насколько эта вещь востребована, сколько людей ей воспользуется. Лично я это делать не буду. Я хожу на стадион «Динамо», на сборную России, мне это не нужно».

Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах сезона-2020/21.

(Константин Колмаков)