"Зенит" почтил память жертв блокадного Ленинграда

Игроки и тренерский штаб академии "Зенита", а также ветераны клуба приняли участие в городской акции памяти жертв блокадного Ленинграда, сообщает Твиттер питерской команды.

Зенитовцы возложили цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда, после чего почтили погибших минутой молчания.

В январе 2019-го Санкт-Петербург отмечает 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.