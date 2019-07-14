"Зенит" победил "Тамбов"

"Зенит" в домашнем матче 1-го тура чемпионата России победил "Тамбов" (2:1).

В составе хозяев за первые три минуты второго тайма два гола забили Александр Ерохин и Артем Дзюба, у гостей отличился нигерийский полузащитник Олабиран Блессинг Муйива, который стал автором первого гола команды в РПЛ.

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Премьер-лига

1-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Тамбов" – 2:1 (0:0)

Голы: Ерохин, 46 (1:0). Дзюба, 48 (2:0). Муйива, 71 (2:1).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Жирков (Барриос, 74), Дзюба, Азмун (Ригони, 88).

"Тамбов": Шелия, Таказов, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Маркелов (Кулик, 74), Карасев, Чуперка, Килин (Муйива, 56), Аппаев, Мамтов (Костюков, 53).

Предупреждения: Ракицкий, 60. Аппаев, 80. Барриос, 80. Таказов, 88.

Судьи: Еськов. Болотенков, Мосякин (все - Москва).

14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

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