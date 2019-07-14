"Зенит" победил "Тамбов"

"Зенит" в домашнем матче 1-го тура чемпионата России победил "Тамбов" (2:1).
В составе хозяев за первые три минуты второго тайма два гола забили Александр Ерохин и Артем Дзюба, у гостей отличился нигерийский полузащитник Олабиран Блессинг Муйива, который стал автором первого гола команды в РПЛ.
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Тамбов" – 2:1 (0:0)
Голы: Ерохин, 46 (1:0). Дзюба, 48 (2:0). Муйива, 71 (2:1).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Дриусси, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Жирков (Барриос, 74), Дзюба, Азмун (Ригони, 88).
"Тамбов": Шелия, Таказов, Ойеволе, Осипенко, Тетрашвили, Маркелов (Кулик, 74), Карасев, Чуперка, Килин (Муйива, 56), Аппаев, Мамтов (Костюков, 53).
Предупреждения: Ракицкий, 60. Аппаев, 80. Барриос, 80. Таказов, 88.
Судьи: Еськов. Болотенков, Мосякин (все - Москва).
14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".
📹 Александр Ерохин открывает счет в самом начале второго тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #ЗенитТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL https://t.co/06QiR4uVlB
📹 Артем Дзюба удваивает преимущество «Зенита».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #ЗенитТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/PRggL8q8vR
📹 Бенито забивает гол в ворота петербуржцев на 71-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 июля 2019 г.
📺 #ЗенитТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/ONXTtzWMzV
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020