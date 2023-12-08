9 декабря «Зенит» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу на поле «Газпром Арены» примет «Пари НН». Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

Встречу «Зенит» — «Пари НН» можно будет посмотреть бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» с 19.20 мск, а также на сайте matchtv.ru. Видеотрансляция также пройдет на канале «Матч Премьер» (с 19.40 мск).

Ключевые события противостояния РПЛ «Зенит» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Зенит» тренера Сергея Семака находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ после 17 туров с 33 очками. «Пари НН» под руководством Сергея Юрана располагается на девятой строчке с 24 баллами.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».