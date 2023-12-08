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Сегодня, 19:45

Терехин: «Реал Сосьедад» играл в Кубке Испании на поле для регби, а у нас снег пошел — ничего себе!»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин сравнил футбольные поля в России и в Испании.

«Я смотрел обзор матча «Реал Сосьедада» в Кубке Испании. Он играл с каким-то клубом из четвертой лиги. Там вообще поле с желтой разметкой под регби, искусственное. И ничего — спокойно поехали, играют, никто не ропщет. Хотя ужас какое поле и два человека на трибуне. Но ничего страшного. А у нас проблема: снег пошел — ничего себе!» — цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

53-летний Терехин является серебряным призером чемпионата России (2000), а также трехкратным обладателем Кубка страны (2000, 2001, 2004).

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005499970_terehin_real_sosedad_igral_na_pole_dlya_regbi_a_u_nas_sneg_poshel__nichego_sebe
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
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 - : -
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