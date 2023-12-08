Наумов считает, что «Спартак» сделает большую ошибку, назначив испанца Рибалту спортивным директором

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможное назначение испанца Хавьера Рибалты спортивным директором «Спартака».

«Ни в нынешних условиях, ни в каких других приглашать к нам в Россию на должность спортивного директора иностранца никакого смысла нет. Эту практику уже проходили многие клубы. И ничего положительного она никому не дала. Чтобы быть спортивным директором клуба, нужно очень хорошо знать страну, в которой ты работаешь. Футбольную инфраструктуру, агентов, кадры. У Рибалты уйдут годы на то, чтобы это выучить. Поэтому считаю его приглашение большой ошибкой «Спартака». Ничего хорошего от этого не будет», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

8 декабря Рибалта прибыл в Москву. 7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.