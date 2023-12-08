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Наумов считает, что «Спартак» сделает большую ошибку, назначив испанца Рибалту спортивным директором

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможное назначение испанца Хавьера Рибалты спортивным директором «Спартака».

«Ни в нынешних условиях, ни в каких других приглашать к нам в Россию на должность спортивного директора иностранца никакого смысла нет. Эту практику уже проходили многие клубы. И ничего положительного она никому не дала. Чтобы быть спортивным директором клуба, нужно очень хорошо знать страну, в которой ты работаешь. Футбольную инфраструктуру, агентов, кадры. У Рибалты уйдут годы на то, чтобы это выучить. Поэтому считаю его приглашение большой ошибкой «Спартака». Ничего хорошего от этого не будет», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

8 декабря Рибалта прибыл в Москву. 7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11371058-naumov-obyasnil-pochemu-spartak-sdelaet-bolshuyu-oshibku-naznachiv-ispanca-ribaltu-sportivnym-direktorom.html
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
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7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
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 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
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