"Зенит" отдал Эрнани в аренду "Парме"

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил об уходе в "Парму" полузащитника Эрнани. 25-летний бразилец будет выступать за "крестоносцев" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2019/20.
Портал Football Italia сообщает, что "Парма" сможет выкупить Эрнани за 6 миллионов евро по окончании срока аренды.
Эрнани продолжит сезон в «Парме».— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 июля 2019 г.
Детали соглашения: https://t.co/0Fr9nWnJgl pic.twitter.com/HsVX0Xy8Pd
В минувешм сезоне Эрнани провел 29 матчей за "Зенит", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-07-12-ernani-prodolzhit-sezon-v-parme.htm
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