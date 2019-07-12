"Зенит" отдал Эрнани в аренду "Парме"

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил об уходе в "Парму" полузащитника Эрнани. 25-летний бразилец будет выступать за "крестоносцев" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2019/20.

Портал Football Italia сообщает, что "Парма" сможет выкупить Эрнани за 6 миллионов евро по окончании срока аренды.

В минувешм сезоне Эрнани провел 29 матчей за "Зенит", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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