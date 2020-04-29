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«Зенит» организовал ежедневную доставку обедов для медперсонала Боткинской больницы

19:01
&quot;Зенит&quot; оказал помощь Боткинской больнице. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
&quot;Зенит&quot; оказал помощь Боткинской больнице. Фото Анна Мейер., ФК «Зенит»
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ФК «Зенит» организовал доставку горячих обедов для медицинского персонала СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С 29 апреля и ежедневно на протяжении месяца представители волонтерского центра «Зенита» будут доставлять 300 горячих обедов в отделение больницы по адресу Миргородская, 3. Горячие обеды будут поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности.

Боткинская больница стала первым в Санкт-Петербурге учреждением здравоохранения, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом/подозрением на COVID-19.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-04-29-zenitovtsy-organizovali-ezhednevnuyu-dostavku-obedov-dlya-medpersonala-botkinskoy-bolnitsy-.htm

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