«Зенит» организовал ежедневную доставку обедов для медперсонала Боткинской больницы

ФК «Зенит» организовал доставку горячих обедов для медицинского персонала СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С 29 апреля и ежедневно на протяжении месяца представители волонтерского центра «Зенита» будут доставлять 300 горячих обедов в отделение больницы по адресу Миргородская, 3. Горячие обеды будут поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности.

Боткинская больница стала первым в Санкт-Петербурге учреждением здравоохранения, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом/подозрением на COVID-19.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.