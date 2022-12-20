«Зенит» опубликовал предновогодний ролик. В нем бразильцы готовят оливье и смотрят советские фильмы

«Зенит» опубликовал предновогодний ролик, который посвящен культурному обмену.

К примеру, бразильцы клуба вместе готовят оливье, после чего у них разгорается спор по поводу ингредиента — колбасы или мяса.

Во время посещения бани главный фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов дает совет Ивану Куарежме: «В салате не должно быть свинины и конины».

Помимо прочего, в скетче бразильцы наряжают квартиру гирляндами, смотрят советские фильмы, отправляют письма Деду Морозу, используя при этом народные пословицы и поговорки.

В один момент в квартиру заходят российские игроки «Зенита» с елкой. Заканчивается ролик тем, что все игроки сидят за столом и смотрят новогоднее поздравление от главного тренера Сергея Семака. После чего, по телевизору показывают пародию на группу «Стекловата» в исполнении игроков «Зенита».