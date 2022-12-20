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Сегодня, 16:18

Пиняев поблагодарил одноклубников за помощь в получении премии «Первая пятерка»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал для «СЭ» победу в премии «Первая пятерка».

— Было ли целью обойти других таких ярких молодых футболистов, как Тюкавин, Литвинов, в этой премии?
— Целью не было. Просто приятно, что выбрали меня. Я на это никак не влиял. Старался помогать команде, рад, что такие большие люди помогли мне получить эту премию, — сказал Пиняев «СЭ».

За Пиняева голосовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, экс-главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и многие другие.

Константин Тюкавин занял второе место в голосовании, Руслан Литвинов — третье.

Сергей Пиняев
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