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«Зенит» одержал одну победу в последних пяти матчах

19:24
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«Зенит», сыграв вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России, не выигрывает уже в трех матчах подряд во всех турнирах.

В последних пяти играх подопечные Сергея Семака одержали всего одну победу (дома с «Краснодаром» — 3:1).

У «Зенита» 32 очка в 16 играх. Команда временно вышла на первое место. Столько же очков у ЦСКА, у которого матч в запасе.

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