«Зенит» одержал одну победу в последних пяти матчах
«Зенит», сыграв вничью с тульским «Арсеналом» (0:0) в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России, не выигрывает уже в трех матчах подряд во всех турнирах.
В последних пяти играх подопечные Сергея Семака одержали всего одну победу (дома с «Краснодаром» — 3:1).
У «Зенита» 32 очка в 16 играх. Команда временно вышла на первое место. Столько же очков у ЦСКА, у которого матч в запасе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю