Игдисамов объяснил, почему ЦСКА не подписал нового нападающего летом

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, почему клуб не подписал нападающего в летнее трансферное окно.

— Роман Бабаев говорил, что одна из позиций, которую нужно усилить летом, это центр нападения. Как получилось, что искали и не смогли найти? В чем главная проблема?

— В том, что не все сейчас хотят ехать в Россию. Думаю, это главная проблема у всех клубов. У нас было несколько вариантов.

Один не смогли доработать из-за сложной схемы оплаты. Клуб отказывался работать с нами, не хотел принимать переводы, боясь санкций.

Другой нападающий — Симон Банза — до последнего сомневался в безопасности приезда в Россию, хотя личные условия с клубом были согласованы. В итоге отец футболиста посчитал, что ехать не стоит. Личные опасения футболистов и их семей, окружения, которое влияет на мнение, играют свою роль.

ЦСКА после девятого тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.