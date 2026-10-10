Игдисамов о роли Акинфеева: «Он как был лидером ЦСКА, так и остается. Как был капитаном, так и остается»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о роли капитана Игоря Акинфеева в команде.

- Учитывая, что Акинфеев не может играть, какая у него сейчас роль в команде?

— Его роль не поменялась. Он как был лидером, так и остается. Как был нашим капитаном, так и остается. Очень важно, когда он находится в раздевалке, дает советы молодежи. И просто бывает рядом с нами. Все это чувствуется и передается его энергией.

— Как у вас происходило общение с Игорем на первом этапе?

— Мы очень уважительно относимся друг к другу. Между нами есть определенная субординация. Я отношусь к Игорю как к большому игроку и легенде ЦСКА. Он ко мне — как к главному тренеру. У нас очень хороший позитивный диалог и профессиональные уважительные отношения. Никаких проблем нет. Тем более я сразу сказал, что мне нужна будет его помощь. Он ответил, что всегда готов. В этом ключе и двигаемся.

Акинфеев получил травму в конце прошлого сезона. В этом сезоне 40-летний вратарь не сыграл ни одного матча.