«Факел» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ

«Факел» и «Локомотив» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Локомотив» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 9-м туре «Факел» на выезде уступил «Спартаку» (0:1), а «Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). После девяти матчей воронежцы набрали 3 очка и занимают 16-е место в таблице РПЛ. У «Локомотива» 7 очков и 14-я строчка.

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