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Игдисамов о первом матче во главе ЦСКА: «Не было времени нервничать»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Игдисамов.
Фото «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о первом матче во главе команды.

— Как команда подходила эмоционально к матчу Кубка России против «Спартака»? За пару дней после увольнения Челестини и поражения от «Зенита» надо было подготовиться к встрече, которая могла спасти сезон.

— Дерби — всегда отдельная история. Ты можешь выглядеть из рук вон плохо на протяжении какого-то периода, но против «Спартака» отдаешь всего себя. Как я люблю говорить: в дерби играют даже мертвые. Эта встреча стоит особняком. Не думаю, что ребятам было сложно настроиться, тем более это был полуфинал Кубка, и мы хотели пройти дальше.

— А какое у вас было состояние? Переживание, мандраж?

— Не было времени нервничать. Подготовка была сумасшедшая, надо было в кратчайшие сроки перелопатить очень много информации, чтобы выстроить план на игру. Мы по 12 часов сидели на базе. Не было времени волноваться или думать об этом. Потом все случилось — стартовый свисток, матч начался. Надо было абстрагироваться, иметь холодный разум, чтобы реагировать на происходящее на поле. Если бы закружил поток эмоций, можно было потерять нить игры и управление командой.

— Какие были эмоции после матча?

— Поражение в дерби, мы не вышли в финал Кубка. Эмоции негативные, мы проиграли, радоваться нечему. Но я был горд за футболистов. Мы уходили с высоко поднятой головой, потому что качество игры во втором тайме порадовало, мы могли выигрывать.

ЦСКА проиграл «Спартаку» в финале Кубка Россиии Путь Регионов со счетом 0:1.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова
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Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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