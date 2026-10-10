Игдисамов о первом матче во главе ЦСКА: «Не было времени нервничать»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о первом матче во главе команды.
— Как команда подходила эмоционально к матчу Кубка России против «Спартака»? За пару дней после увольнения Челестини и поражения от «Зенита» надо было подготовиться к встрече, которая могла спасти сезон.
— Дерби — всегда отдельная история. Ты можешь выглядеть из рук вон плохо на протяжении какого-то периода, но против «Спартака» отдаешь всего себя. Как я люблю говорить: в дерби играют даже мертвые. Эта встреча стоит особняком. Не думаю, что ребятам было сложно настроиться, тем более это был полуфинал Кубка, и мы хотели пройти дальше.
— А какое у вас было состояние? Переживание, мандраж?
— Не было времени нервничать. Подготовка была сумасшедшая, надо было в кратчайшие сроки перелопатить очень много информации, чтобы выстроить план на игру. Мы по 12 часов сидели на базе. Не было времени волноваться или думать об этом. Потом все случилось — стартовый свисток, матч начался. Надо было абстрагироваться, иметь холодный разум, чтобы реагировать на происходящее на поле. Если бы закружил поток эмоций, можно было потерять нить игры и управление командой.
— Какие были эмоции после матча?
— Поражение в дерби, мы не вышли в финал Кубка. Эмоции негативные, мы проиграли, радоваться нечему. Но я был горд за футболистов. Мы уходили с высоко поднятой головой, потому что качество игры во втором тайме порадовало, мы могли выигрывать.
ЦСКА проиграл «Спартаку» в финале Кубка Россиии Путь Регионов со счетом 0:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
10
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
11
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
12
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
13
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1