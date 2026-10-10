Игдисамов о первом матче во главе ЦСКА: «Не было времени нервничать»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о первом матче во главе команды.

— Как команда подходила эмоционально к матчу Кубка России против «Спартака»? За пару дней после увольнения Челестини и поражения от «Зенита» надо было подготовиться к встрече, которая могла спасти сезон.

— Дерби — всегда отдельная история. Ты можешь выглядеть из рук вон плохо на протяжении какого-то периода, но против «Спартака» отдаешь всего себя. Как я люблю говорить: в дерби играют даже мертвые. Эта встреча стоит особняком. Не думаю, что ребятам было сложно настроиться, тем более это был полуфинал Кубка, и мы хотели пройти дальше.

— А какое у вас было состояние? Переживание, мандраж?

— Не было времени нервничать. Подготовка была сумасшедшая, надо было в кратчайшие сроки перелопатить очень много информации, чтобы выстроить план на игру. Мы по 12 часов сидели на базе. Не было времени волноваться или думать об этом. Потом все случилось — стартовый свисток, матч начался. Надо было абстрагироваться, иметь холодный разум, чтобы реагировать на происходящее на поле. Если бы закружил поток эмоций, можно было потерять нить игры и управление командой.

— Какие были эмоции после матча?

— Поражение в дерби, мы не вышли в финал Кубка. Эмоции негативные, мы проиграли, радоваться нечему. Но я был горд за футболистов. Мы уходили с высоко поднятой головой, потому что качество игры во втором тайме порадовало, мы могли выигрывать.

ЦСКА проиграл «Спартаку» в финале Кубка Россиии Путь Регионов со счетом 0:1.