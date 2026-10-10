Мамаев не видит фаворита в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «быками» и «Зенитом».

«Очень тяжело называть фаворита в таком матче. Эти команды нас приучили к отличной игре в очных матчах. Была большая пауза на матчи сборных и мне кажется, что победит тот, кто будет лучше готов к игре после большого перерыва. Но футбол гарантированно будет интересным», — сказал Мамаев «СЭ».

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.