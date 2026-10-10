Игдисамов об уходе Челестини из ЦСКА: «У меня и минуты не было на раздумье»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал, как произошел уход Фабио Челестини из клуба.
— Последний матч Фабио — поражение от «Зенита». Тогда команда выглядела беспомощно. Ощущалось ли после встречи в раздевалке, что на этом для Челестини всё кончено?
— Не казалось, что это был последний матч Фабио, и сейчас он покинет ЦСКА. Проигрывать неприятно, после поражения всегда гнетущая атмосфера, напряжение. Но то, что он уйдет, для нас стало сюрпризом.
— Когда Фабио сказал, что покидает команду?
— В понедельник утром. Он пришел на тренировку и сказал, что больше не работает с командой.
— А что вам сказало руководство?
— Меня вызвал Роман Юрьевич и сказал, что они договорились с Фабио о расторжении контракта и мне надо будет принять команду до конца чемпионата.
— То есть у вас не было и дня на раздумье?
— У меня и минуты не было на раздумье. Конечно, это серьезный вызов, но в такой ситуации у меня не было большого выбора. Я понимал, что надо помочь команде и воспользоваться этим шансом. Поэтому долго не думал над предложением.
Челестини работал в ЦСКА в прошлом сезоне. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.
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|Краснодар
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|0
|14-7
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
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10
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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11
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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12
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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13
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
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