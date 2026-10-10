Игдисамов об уходе Челестини из ЦСКА: «У меня и минуты не было на раздумье»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал, как произошел уход Фабио Челестини из клуба.

— Последний матч Фабио — поражение от «Зенита». Тогда команда выглядела беспомощно. Ощущалось ли после встречи в раздевалке, что на этом для Челестини всё кончено?

— Не казалось, что это был последний матч Фабио, и сейчас он покинет ЦСКА. Проигрывать неприятно, после поражения всегда гнетущая атмосфера, напряжение. Но то, что он уйдет, для нас стало сюрпризом.

— Когда Фабио сказал, что покидает команду?

— В понедельник утром. Он пришел на тренировку и сказал, что больше не работает с командой.

— А что вам сказало руководство?

— Меня вызвал Роман Юрьевич и сказал, что они договорились с Фабио о расторжении контракта и мне надо будет принять команду до конца чемпионата.

— То есть у вас не было и дня на раздумье?

— У меня и минуты не было на раздумье. Конечно, это серьезный вызов, но в такой ситуации у меня не было большого выбора. Я понимал, что надо помочь команде и воспользоваться этим шансом. Поэтому долго не думал над предложением.

Челестини работал в ЦСКА в прошлом сезоне. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.