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Игдисамов об уходе Челестини из ЦСКА: «У меня и минуты не было на раздумье»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Игдисамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал, как произошел уход Фабио Челестини из клуба.

— Последний матч Фабио — поражение от «Зенита». Тогда команда выглядела беспомощно. Ощущалось ли после встречи в раздевалке, что на этом для Челестини всё кончено?

— Не казалось, что это был последний матч Фабио, и сейчас он покинет ЦСКА. Проигрывать неприятно, после поражения всегда гнетущая атмосфера, напряжение. Но то, что он уйдет, для нас стало сюрпризом.

— Когда Фабио сказал, что покидает команду?

— В понедельник утром. Он пришел на тренировку и сказал, что больше не работает с командой.

— А что вам сказало руководство?

— Меня вызвал Роман Юрьевич и сказал, что они договорились с Фабио о расторжении контракта и мне надо будет принять команду до конца чемпионата.

— То есть у вас не было и дня на раздумье?

— У меня и минуты не было на раздумье. Конечно, это серьезный вызов, но в такой ситуации у меня не было большого выбора. Я понимал, что надо помочь команде и воспользоваться этим шансом. Поэтому долго не думал над предложением.

Челестини работал в ЦСКА в прошлом сезоне. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

Дмитрий Игдисамов.«Сладко мне не было... Судьба побила хорошо, и это закалило характер». Откровенное интервью Игдисамова
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Фабио Челестини
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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