«Краснодар» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч РПЛ

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче 10-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Мнения о матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит».

«Фаворита у меня здесь вообще нет — шансы 50 на 50. После такой длинной паузы трудно представить, в каком состоянии команды выйдут на поле. Здесь может произойти всё что угодно. Думаю, либо будет 1:1, либо максимум кто-то выиграет в один мяч. Но кто именно победит, если победит, очень трудно», — цитирует Мостового «Ставка ТВ».

Коэффициенты на матч «Краснодар» — «Зенит»

Победа «Краснодара» — 3.05.

Ничья — 3.35.

Победа «Зенита» — 2.40.

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