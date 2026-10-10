«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ

«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 9-м туре «Оренбург» дома сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), а махачкалинское «Динамо» уступило ЦСКА (1:3). После девяти матчей у «Оренбурга» 9 очков и 11-е место в таблице РПЛ. «Динамо» набрало 12 очков и занимает 6-ю строчку.

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