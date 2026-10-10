«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: Гузина вывел хозяев вперед

«Оренбург» открыл счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 10-м туре РПЛ — 1:0.

На 18-й минуте гол забил Гедеон Гузина.