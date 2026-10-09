«Ростов» обыграл «Акрон» в первом матче под руководством Кириченко

«Ростов» победил «Акрон» в матче 10-го тура чемпионата России — 1:0.

В конце первого тайма счет прямым ударом со штрафного открыл Иван Комаров.

Футболист «Ростова» Тимур Сулейманов забил в начале второго тайма, но главный судья Данил Набока после просмотра видеоповтора отменил гол из-за положения вне игры у нападающего.

«Ростов» провел первый матч после ухода из клуба главного тренера Джонатана Альбы, которого сменил Дмитрий Кириченко.

«Ростов» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (8 очков) находится на 13-м месте.

В 11-м туре «Акрон» 17 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Ростов» днем позже встретится с «Балтикой» в Калининграде.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

09 октября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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