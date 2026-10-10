Игдисамов — о назначении в ЦСКА: «Просто приехал и подписал контракт, не разговаривали о зарплате»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал, как узнал об утверждении в должности.

- Когда вам сообщили, что вы новый главный тренер ЦСКА?

— Перед отпуском Роман Юрьевич спросил меня, готов ли я принять команду на постоянной основе. Я сказал, что готов. На что генеральный директор заметил, что это большой вызов. Я ответил, что принимаю его. У меня вся жизнь как вызов. А уже в конце отпуска мне сообщили, что готовы заключить со мной контракт и назначить на пост главного тренера ЦСКА.

— Долго вели переговоры по условиям контракта?

— Условия никакие не проговаривали. Я вообще ни о чем не говорил, просто приехал и подписал контракт. Мы не разговаривали о сумме, зарплате, длительности соглашения. Я просто приехал и подписал то, что мне дали.

Россиянин возглавил ЦСКА после ухода швейцарца Фабио Челестини. После 9 туров армейцы с 19 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.