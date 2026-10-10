Агент Тюкавина о состоянии поля в Казани: «Костя в шутку сказал, чтобы перед игрой хотя бы траву нарисовали»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Рубина» в 10-м туре РПЛ.

«Динамо» до паузы здорово смотрелось, команда набрала очень хороший ход, надеюсь, она и дальше так продолжит. Единственно, что настораживает — качество поля в Казани. Поле сильно может помешать «Динамо», ведь команда играет в контроль, комбинировать на таком поле будет сложно. Даже Костя в шутку сказал, чтобы хотя бы траву нарисовали перед игрой. Играть невозможно», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые встретятся с «Рубином» в Казани завтра, 11 октября.

(Кирилл Радченко)