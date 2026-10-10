«Оренбург» — «Динамо» Мх: Кузяев выйдет в старте и дебютирует за гостей

«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ.

У гостей с первых минут на поле появится полузащитник Далер Кузяев, для которого эта игра станет дебютной в составе команды.

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дегтев, Поройков, Ведерников, Хотулев, Лукашов, Касимов, Назаренко, Голыбин, Минатулаев, Пыхчеев, Бош, Касаджиков.

«Динамо» Мх: Карабашев, Махамаджонов, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Кузяев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов.

Запасные: Волк, Магомедов, Кагермазов, Аларкон, Хубулов, Хоссейннеджад, Зинович, Джабраилов, Александров, Магомедов, Миро, Сердеров.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ-2026/27 с 9 очками, «Динамо» Мх идет на седьмой строчке с 12 очками.

Матч «Оренбург» — «Динамо» Мх пройдет в субботу, 10 октября и начнется в 13.00 (мск).