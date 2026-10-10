Игдисамов рассказал о работе в штабе Челестини в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о работе в тренерском штабе Фабио Челестини.

- Решение о введении вас весной в тренерский штаб Фабио Челестини было неожиданным. Как это выглядело?

— Мне позвонил Роман Юрьевич Бабаев и сказал, что я заслужил это повышение своей работой. Во вторую очередь Фабио нужна была помощь в коммуникации с русскоязычным костяком. Мой основной функционал заключался в том, чтобы доносить идеи Челестини и тренерского штаба до футболистов. И в обратную сторону: если есть запросы от ребят, я должен был доносить их до Фабио.

- Можно сказать, что вы взяли на себя функцию Алексея Березуцкого, который до этого осенью работал в штабе Челестини?

— В какой-то степени да. Фабио просил доносить определенную информацию по деталям, например, тактические нюансы. Он со мной советовался, и я имел право голоса в штабе, мог высказывать мнение по тем или иным вопросам.

Челестини работал в ЦСКА в прошлом сезоне. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России.