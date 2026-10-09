Барко — о продлении контракта со «Спартаком»: «Я очень доволен, с самого начала я хотел остаться здесь»
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал продление контракт с клубом.
«Процесс по контракту был довольно долгим, но ничего. К счастью, нам удалось прийти к решению. Я очень доволен. Честно говоря, с самого начала я хотел остаться здесь, в клубе, в «Спартаке». Это огромная радость быть здесь и разделить это с людьми, с моими партнерами и поблагодарить их, потому что именно благодаря им я смог продлить контракт. Очень счастлив», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
О продлении соглашения с 27-летним аргентинцем до 2030 года было объявлено 5 октября. Барко выступает за красно-белых с 2024 года. Ранее полузащитник играл за «Ривер Плейт».
Источник: ФК «Спартак»
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