"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:2 в матче 26-го тура чемпионата России. Петербургский клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, набрав 57 очков. Самарский клуб располагается в зоне стыковых матчей – на 13-й строчке.

Отметим, что пять мячей команды забили уже в первом тайме. Сначала дубль оформил форвард Сердар Азмун, теперь на его счету 12 мячей в чемпионате, по этому показателю он сравнялся с Федором Чаловым (ЦСКА) в гонке бомбардиров. У самарцев дублем за четыре минуты отметился Денис Ткачук, а победный мяч "Зенита" в итоге пришелся на автогол Тараса Бурлака. В самом конце встречи с передачи Артема Дзюбы отличился защитник Игорь Смольников.

В концовке второго тайма за вторую желтую карточку был удален нападающий "Крыльев" Рамиль Шейдаев.

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26-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Крылья Советов" (Самара) – 4:2 (3:2)

Голы: Азмун, 9 (1:0). Азмун, 30 (2:0). Бурлак, 35 - в свои ворота (3:0). Ткачук, 40 (3:1). Ткачук, 44 (3:2). Смольников, 90+1 (4:2).

"Зенит": Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Ригони (Шатов, 55), Нобоа, Оздоев, Дриусси (Анюков, 67), Азмун (Мусаев, 90), Дзюба.

"Крылья Советов": Рыжиков, Зотов (Антон, 73), Самарджич, Бурлак, Денисов, Зиньковский (Корниленко, 63), Шишкин, Рабиу, Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, Шейдаев.

Предупреждения: Дриусси, 14. Оздоев, 47. Шейдаев, 47. Рабиу, 49. Ригони, 54. Жирков, 88.

Удаление: Шейдаев, 78 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Еськов. Аверьянов, Болотенков (все - Москва).

28 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

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