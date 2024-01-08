Шикунов заявил, что чемпионат России стал интереснее

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что нынешний розыгрыш чемпионата более интересный, чем предыдущие.

«Очень хотелось бы, чтобы борьба была не только между «Краснодаром» и «Зенитом», а еще и «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком». Чтобы интереснее чемпионат был. В последние годы за 30 туров уже было все ясно, даже раньше. Хочется, чтобы борьба была наверху. Этот розыгрыш интереснее, чем предыдущие? Уже интереснее, потому что «Краснодар» вмешался. «Зенит» в каких-то моментах поплыл чисто психологически. Потеряли одного Малкома — паника была какая-то. Сейчас ее нет, народу хватает. Запас прочности у «Зенита» большой, но все равно поплыли. Дома не обыграли «Динамо» и «Локомотив», такого давно не было. Проиграли на выезде «Оренбургу», когда такое было? Зато интрига наверху, «Зенит» не отстал», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Второй — «Зенит» (36 очков). Замыкает тройку «Динамо» (32 очка).