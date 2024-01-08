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Сегодня, 21:53

Шикунов заявил, что чемпионат России стал интереснее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что нынешний розыгрыш чемпионата более интересный, чем предыдущие.

«Очень хотелось бы, чтобы борьба была не только между «Краснодаром» и «Зенитом», а еще и «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком». Чтобы интереснее чемпионат был. В последние годы за 30 туров уже было все ясно, даже раньше. Хочется, чтобы борьба была наверху. Этот розыгрыш интереснее, чем предыдущие? Уже интереснее, потому что «Краснодар» вмешался. «Зенит» в каких-то моментах поплыл чисто психологически. Потеряли одного Малкома — паника была какая-то. Сейчас ее нет, народу хватает. Запас прочности у «Зенита» большой, но все равно поплыли. Дома не обыграли «Динамо» и «Локомотив», такого давно не было. Проиграли на выезде «Оренбургу», когда такое было? Зато интрига наверху, «Зенит» не отстал», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Второй — «Зенит» (36 очков). Замыкает тройку «Динамо» (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-chempionat-stal-interesnee-potomu-chto-krasnodar-vmeshalsya/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Александр Шикунов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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П
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