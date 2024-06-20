Мостовой о переходе Глушенкова в «Зенит»: «Он правильно сделал, что пошел за большими деньгами»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о переходе нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Он — хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошел за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают все. Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешенные деньги и не рваться в Европу. «Зенит» укрепляется еще сильнее, хотя он и так укреплен», — сказал Мостовой «СЭ».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».

(Константин Передерий)