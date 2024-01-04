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В «Пари НН» поздравили Романцева с юбилеем: «Он — недосягаемое и сверхъестественное явление в отечественном спорте»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» и нынешнего советника нижегородского клуба Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января ему исполнилось 70 лет.

«Олег Иванович — человек с большой буквы и в плане спорта, тех результатов, которых он добивался в клубах и сборной, и в плане человеческих качеств. Он создал вокруг себя великолепную семью, которая его поддерживает и очень любит. Человек преуспел по всем фронтам, и это замечательно.
В 70 лет сложно желать каких-то планов, но у Олега Ивановича очень много задач, которые сам себе ставит. Хочется, чтобы он реализовывал эти задачи, тактические и стратегические. Общаясь с ним, мы видим здравомыслящего, крепкого душой и телом человека. Я благодарен судьбе, что у меня есть возможность общаться с Олегом Ивановичем. Смотрел на него по телевизору, восхищался и понимал, что он — недосягаемое и сверхъестественное явление в отечественном спорте. Сейчас Романцев с нами, с «Пари НН», что окрыляет нас», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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